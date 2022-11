Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Weihnachtsbaum gestohlen

Schüttorf (ots)

In der Nacht zu Sonntag zwischen 21 und 1 Uhr haben bislang unbekannte Täter aus der Steinstraße in Schüttorf ein dort im Rahmen der Weihnachtsaktion vom Pluspunkt Schüttorf aufgestellten Weihnachtsbaum entwendet. Der Baum wurde dort in einem mit Sand gefüllten Kübel platziert und mit einer Eisenplatte an der Schnittkante gegen Diebstahl und äußeren Einflüssen fixiert. Die Täter brachten den Baum samt Eisenplatte vermutlich in die angrenzende Kirchgasse und luden ihn dort womöglich in ein Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell