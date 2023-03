Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Erneuter Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Clankriminalität - Polizei kontrolliert mit Netzwerkpartnern neun Gewerbebetriebe

Duisburg (ots)

Acht Tage nach dem "Aktionstag Clan" (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5466307) hat die Duisburger Polizei in der Nacht zum 25. März erneut gemeinsam mit dem Bürger- und Ordnungsamt und der Vollstreckungsstelle der Stadt Duisburg sowie mit dem Hauptzollamt Duisburg einen Sondereinsatz im gesamten Stadtgebiet zur Bekämpfung der Clankriminalität durchgeführt. In Hochfeld, Friemersheim, Vierlinden, Hamborn, Röttgersbach und Homberg überprüften die Ordnungskräfte neun Gewerbebetriebe, darunter Gaststätten, Cafés, eine Spielhalle und ein Kiosk.

In einer Spielhalle an der Musfeldstraße stellte die Polizei elf illegale Geldspielautomaten sicher, die offensichtlich manipuliert worden waren. Neben entsprechenden Strafanzeigen folgte hier auch die Schließung des Gewerbebetriebs durch die Stadt Duisburg. Die Vollstreckungsstelle konnte hier bei zwei Schuldnern einen vierstelligen Betrag eintreiben.

In einer Gaststätte auf der Windmühlenstraße kontrollierte die Polizei 17 Personen, die Bezüge zu einer Rockergruppierung haben. Ein 29-Jähriger, der einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der StA Wuppertal wegen schweren Raubes hatte, wurde festgenommen und der Justizvollzugsanstalt überstellt. Bei einer weiteren Person stellten die Beamten ein verbotenes Springmesser sicher, darüber hinaus einen Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe. Auf Anordnung der Duisburger Staatsanwaltschaft wurde ein verschlossener, angrenzender Raum der Gaststätte, geöffnet und durchsucht. Die Polizei stellte hier fünf illegale Spielgeräte, so genannte Fungamer sicher - das Bürger- und Ordnungsamt ein so genanntes Wettterminal. Da für die erlaubnisfreie Gaststätte inklusive des hier festgestellten Nebengewerbes weder eine gewerberechtliche Anmeldung noch eine glücksspielrechtliche Erlaubnis vorlag, schlossen die Bediensteten des Gewerbeamtes den Betrieb und versiegelten den Zugang.

In einem Café am Franz-Lenze-Platz ließ die Polizei einen weiteren, illegalen Fungamer abtransportieren. Das Bürger- und Ordnungsamt versiegelte hier und in drei weiteren Betrieben insgesamt acht zwar legal aufgestellte Spielgeräte, die allerdings nicht wie vorgeschrieben an das Spielersperrsystem OASIS angeschlossen waren - nach glücksspielrechtlichen Vorgaben ist dies aus Gründen des Spielerschutzes zwingend erforderlich. Betreiber und Konzessionsinhaber solcher Geräte erwarten hohe Bußgelder bis hin zu einem Widerruf der Konzession.

In einem Café erhielten Beamte des Hauptzollamtes Duisburg Hinweise auf Schwarzarbeit - eine Strafanzeige wird geprüft. Insgesamt fertigten die Zöllner des Hauptzollamtes zwei Strafanzeigen und beschlagnahmten 1,4 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak sowie 20 unversteuerte E-Zigaretten.

Im Laufe der Nacht mussten sich 107 Personen einer Kontrolle unterziehen. Die Netzwerkpartner erstatteten insgesamt 12 Strafanzeigen und 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

