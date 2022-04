POL-SE: Rellingen - Tatverdächtiger nach Diebstahl von Lebensmitteln und Bier gestellt

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 16.04.2022, ist es in der Bockhorner Landstraße im Ortsteil Bockhorn zwischen Kiefernweg und Am Schillersberg zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwischen 09:30 und 22:30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in das Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck. Beamte der Polizeistation Wahlstedt nahmen eine Strafanzeige auf. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen ...

mehr