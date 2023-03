Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Mutmaßliche Ladendiebinnen kehren an den Tatort zurück - 23-Jährige vorläufig festgenommen

Duisburg (ots)

Die Mitarbeiterinnen eines Drogeriemarktes auf der Oststraße verständigten am Montagnachmittag (27. März, gegen 16:50 Uhr) die Polizei, weil sie in ihrem Geschäft zwei Diebinnen wiedererkannt haben. Die Frauen (15 und 23 Jahre) haben in der Woche zuvor etliche Kosmetik-Artikel gestohlen. Dabei waren sie in Begleitung einer dritten - bislang noch unbekannten - Frau. Die Einsatzkräfte nahmen die 23-Jährige vorläufig fest. Sie wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Richter vorgeführt. Die 15-Jährige wurde in die Obhut ihrer Großmutter übergeben.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell