POL-H: Hannover-Vahrenwald: Duo versucht Auto-Katalysator zu stehlen und wird auf frischer Tat erwischt - Festnahme

Hannover (ots) - Bei einem Verkehrsunfall mit einem Honda ist am Donnerstagmorgen, 07.04.2022, eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Langenhagener Straße Ecke Hessenstraße ...

mehr