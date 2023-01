Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall auf Pizzaboten

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - An der Sudbrackstraße sollen am Samstagabend, 14.01.2023, drei junge Männer das Portemonnaie eines Angestellten einer Pizzeria erbeutet haben.

Der 23-jährige Bielefelder parkte gegen 20:55 Uhr mit seinem Lieferfahrzeug vor einem Wohnhaus an der Sudbrackstraße. Nach dem er eine Bestellung ausgeliefert hatte, kehrte er zu seinem Auto, das zwischen der Henriettenstraße und der Bünder Straße abgestellt war, zurück.

Dabei rempelte ihn ein Fußgänger an, der ihn plötzlich festhielt. Daraufhin kamen zwei Mittäter angelaufen, von denen einer ein Messer in der Hand hielt. Bei dem Versuch, ihm die Geldbörse zu entreißen, fiel diese zu Boden. Einer der Männer nahm das Portemonnaie und das Trio flüchtete über die Bünder Straße in Richtung der Apfelstraße.

Der Pizzabote beschrieb, dass die tatverdächtigen Männer zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 180 cm groß waren. Sie hätten kurze dunkle Haare - mit jeweils sehr kurz rasierten Seiten - und ein südländisches Aussehen.

Ein Täter hatte einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze Hose.

Ein Komplize hatte einen Vollbart. Er trug eine schwarze Daunenjacke, ein schwarzes T-Shirt, eine silberne Halskette und eine Umhängetasche mit roten Streifen am Schulterriemen.

Der dritte Mann hatte einen Vollbart und war mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet, unter der er einen dunkelgrauen Hoodie trug.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell