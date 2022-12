POL-DN: Gestohlener Roller ausgebrannt

Vettweiß (ots) - In der Straße "Im Kamp" in Vettweiß entwendeten Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (30.11.2022) ein Auto. Später verunfallte der Fahrer des entwendeten Wagens - und konnte festgenommen werden. Zwischen 23:00 Uhr am Dienstag und 06:45 Uhr am Mittwoch wurde das Fahrzeug gestohlen. Kurz nach 07:00 Uhr meldete der Fahrzeughalter den Diebstahl bei der Polizei im Kreis Düren. Etwa zeitgleich ging in der ...

mehr