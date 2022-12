Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte in Düren

Düren (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (01.12.2022) sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Kölnstraße eingebrochen. Sie machten Beute im unteren dreistelligen Bereich.

Zwischen 23:00 Uhr am Mittwoch und 07:20 Uhr am Donnerstag verschafften sich bislang Unbekannte durch die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten den gesamten Thekenbereich der Gaststätte. Mit Bargeld im unteren dreistelligen Eurobereich flüchteten sie schließlich. Neben ihrer Beute verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Zeugen, die im oben genannten Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

