Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in 17358 Torgelow

Ueckermünde (ots)

Am 27.02.2023 gegen 13:00 Uhr, meldete sich eine 56-jährige deutsche Hinweisgeberin bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und gab an, dass ihr Carport in der Straße "Am Tanger" in 17358 Torgelow Brandspuren aufweise. Aktiv brennen würde jedoch nichts mehr. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei aus dem Polizeirevier Ueckermünde am Einsatzort bestätigten sich die Angaben der Hinweisgeberin und gleichzeitigen Geschädigten. Augenscheinlich wurde eine im Carport befindliche volle Papiertonne angezündet. Die Papiertonne verbrannte gänzlich und entzündete die aus Holz bestehende Trennwand. Diese brannte schließlich durch, sodass die Flammen den dahinter stehenden PKW erfassten. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20.000EUR. Personen wurden nicht verletzt. Da die Flammen bereits bei Meldungseingang erloschen waren, kamen keine Kräfte der Feuerwehr zum Einsatz. Zur Spurensuche und -sicherung wurde die Kriminalpolizei Ueckermünde eingesetzt. Der Tatverdächtige ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet.

