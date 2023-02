Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Störungsfreier Verlauf der Versammlung in Pasewalk

Pasewalk (LK V-G) (ots)

Am 26.02.2023 fand in der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Pasewalk eine Versammlung mit anschließendem Aufzug statt. Unter dem Motto "Nein zum Heim. Für eine sichere Zukunft unserer Kinder. Unsere Oststadt wird kein Neukölln." versammelten sich rund 130 Personen am Markt und zogen mit diversen Fahnen und Plakaten durch den Stadtbereich Pasewalk. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung friedlich und ohne Störungen.

Verena Splettstößer

