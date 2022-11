Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Ladendiebe im beschleunigten Verfahren verurteilt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Siemensstraße am späten Donnerstagnachmittag, wurden zwei 45 und 50 Jahre alte Tatverdächtige, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, vorläufig festgenommen und heute in einem beschleunigten Strafverfahren verurteilt.

Den Ermittlungen zufolge sollen die Männer einen Einkaufswagen mit diversen Waren befüllt und den Markt damit anschließend ohne zu bezahlen verlassen haben. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Haushaltsartikel, Nahrungsmittel und Elektrogeräte wie einen Fernseher, zwei Kaffeeautomaten und zwei Sandwichmaker. Der Wert wurde mit einem niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Angestellten des Marktes, die die Tat beobachtet haben, gelang es anschließend, die Männer vor dem Geschäft anzuhalten.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragte beim Amtsgericht ein beschleunigtes Strafverfahren, im Rahmen dessen die Tatverdächtigen heute Mittag zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu drei Jahren auf Bewährung, verurteilt wurden.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell