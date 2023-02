Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Waren (ots)

Am 26.02.2023 ereignete sich gegen 03:30 Uhr auf der B 192 zwischen Klink und der Lichtsignalanlage am Abzweig zur Rehaklinik Klink ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 20-jährige Fahrer eines Pkw Ford die Bundesstraße in Richtung Waren. Dabei fuhr der Fordfahrer offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf das vorausfahrende Fahrzeug einer 24-jährigen VW-Fahrerin auf. Im Anschluss stellte der 20-Jährige seinen stark beschädigten PKW in unmittelbarer Nähe ab und flüchtete zu Fuß. Eine Nahbereichsfahndung nach dem Mann mit Unterstützungskräften des Polizeirevieres Röbel konnte kurze Zeit nach Beginn abgebrochen werden, da der junge Fahrer an den Unfallort zurückkehrte. Für die eingesetzten Polizeibeamten ergab sich der Verdacht, dass der Ford-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,99 Promille. Die junge Golf-Fahrerin wurde leicht verletzt durch Rettungskräfte in das nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Der 20-Jährige blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Beide Kfz waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von ca. 16.000 EUR. Die Bundesstraße musste zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für rund eineinhalb Stunden halbseitig gesperrt werden. Zur Beweismittelsicherung wurde bei dem 20-Jährigen eine doppelte Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen zum Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen. Diese dauern weiter an. Beide hier in der Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell