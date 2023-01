Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

BETRUGSMASCHE:

Die 53-jährige Geschädigte erhielt am 26.01.2023 gegen 20:29 Uhr eine SMS auf ihrem Handy. Der unbekannte Beschuldigte täuschte in der Nachricht vor, ein Kind der Beschuldigten zu sein, dass das Handy kaputt sei und dieser eine neue Handynummer hat. Der Beschuldigte bat noch in dieser SMS um eine WhatsApp Nachricht von der Geschädigten. Die Geschädigte ging nicht auf diese Aufforderung ein, so dass ihr kein Schaden entstanden ist.

