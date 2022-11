Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 26-Jähriger kommt Frau nach sexueller Belästigung zur Hilfe - Bundespolizei leistet bei Tatverdächtigem erste Hilfe

Bochum (ots)

Heute Nacht (6. November) sollen zwei Männer im U-Bahnbereich des Bochumer Hauptbahnhofes eine Frau belästigt haben. Ein junger Mann soll dieser zur Hilfe gekommen sein und die Täter attackiert haben.

Gegen 1:30 Uhr ging bei der Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof ein Notruf ein. Im U-Bahnbereich des Hauptbahnhofes soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Vor Ort trennten die Einsatzkräfte die drei Beteiligten. Nach Aussage von Zeugen soll es zuvor zu einer Belästigung zum Nachteil einer 24-Jährigen aus Herne gekommen sein. Zwei Männer (19, 25) sollen diese am Verlassen des Bahnsteiges gehindert und sie dabei bedrängt haben. Dies habe ein 26-Jähriger mitbekommen und die Männer aus Bochum nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Faustschlägen attackiert. Im Zuge dessen erlitt der 19-Jährige mehrere Gesichtsverletzungen. Nachdem die Einsatzkräfte die Beteiligten getrennt hatten, leisteten sie bei dem Verletzten erste Hilfe und alarmierten einen Rettungswagen. Die Sanitäter brachten den Bochumer wenig später zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Bundespolizisten forderten die Videoaufzeichnungen aus den Überwachungskameras an und leiteten gegen die beiden Bochumer ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Gegen den 26-Jährigen wird zudem wegen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell