Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Dieb nach frischer Tat - Wiederholungstäter in Haft

Dortmund (ots)

Heute Nacht (6. November) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen 31-Jährigen fest, der einen jungen Essener zuvor bestohlen haben soll. Da der Täter bereits von einer Staatsanwaltschaft gesucht wurde, ist er verhaftet worden.

Gegen 1:30 Uhr wandte sich ein 19-Jähriger im Hauptbahnhof Dortmund an eine Streife der Bundespolizei. Er gab an, dass er kurz zuvor vor dem Bahnhofsgebäude bestohlen worden sei. Ein Mann habe ihn in drohender Haltung aufgefordert seine hochpreisigen Kopfhörer zu übergeben. Die Einsatzkräfte fahndeten nach dem beschriebenen Mann und konnten diesen vor dem Bahnhof antreffen und stellen. Der Dortmunder führte das Diebesgut noch mit sich. Bei der Überprüfung des 31-Jährigen stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden ist. Die Staatsanwaltschaft Hamburg suchte mit einem Haftbefehl nach dem Täter. Das Amtsgericht Hamburg-Bergedorf hatte ihn wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt. Da er die Summe nicht gezahlt hatte, ist er zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Die Bundespolizisten verhafteten den 31-Jährigen und brachten ihn zur Wache. Der 19-Jährige erhielt wenig später sein Eigentum zurück. Nachdem gegen den Verurteilten ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet worden ist, brachten ihn Einsatzkräfte in eine Justizvollzugseinrichtung.

