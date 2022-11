Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Exhibitionist in S6 fest

Essen (ots)

Heute Nacht (6. November) nahmen Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen 50-Jährigen fest. Der Mann soll sich vor zwei Frauen entblößt und an seinem Genital herummanipuliert haben.

Gegen 2 Uhr erwarteten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof bereits die einfahrende S6. Zuvor hatte eine 51-Jährige mittels Notruf die Polizei alarmiert. Ein Mann soll sich während der Fahrt vor ihr und ihrer 18-jährigen Tochter entblößt haben. Anschließend habe er sein Genital in die Hand genommen und daran herummanipuliert haben. Dabei habe er stetigen Blickkontakt zu den Frauen gehalten. Die Geschädigten wiesen auf einen Fahrgast und gaben an, dass es sich dabei um den Exhibitionisten handeln soll. Die Einsatzkräfte hielten den Mann an und kontrollierten ihn. Der polizeilich bekannte 50-Jährige wollte sich vor Ort nicht äußern.

Die Beamten forderten die Aufnahmen aus den Überwachungskameras der S6 an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

