Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gegenstände und Maimarkt-Wocheneinnahmen aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft zwei Rucksäcke, sowie die Wocheneinnahmen in Höhe von 25.000 Euro aus dem Fahrzeug eines Ausstellers, nachdem die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen wurde. Einer der entwendeten Rucksäcke ist gelb. Das Fahrzeug stand zwischen 19 Uhr und 20:30 Uhr in der Xaver-Fuhr-Straße vor der Halle 7 am Maimarkt.

Zeugenhinweise werden unter Tel.: 0621/174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt entgegengenommen.

