Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Falsche Handwerker bestehlen Senioren

Mannheim (ots)

Am Dienstag klingelte um kurz nach 10 Uhr ein Mann bei einem 86-Jährigen aus Käfertal und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Er behauptete, dass er den Wasserdruck überprüfen müsse, woraufhin der ältere Herr ihn in die Wohnung ließ. Der Täter ließ dabei die Türe offen, so dass kurze Zeit später ein weiterer Mittäter unbemerkt in die Räumlichkeiten eindrang, während der falsche Mitarbeiter den 86-Jährigen in ein Gespräch verwickelte und ablenkte. Der Mittäter entwendete mehrere hundert Euro aus einer Geldkassette und verließ dann die Wohnung. Der Senior bemerkte erst später den Diebstahl.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahl.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die sich ebenfalls als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Käfertal, unter der Telefonnummer 0621-71840-0, zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell