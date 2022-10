Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Igel steckt fest - Celler Feuerwehr rettet Igel aus misslicher Lage

Celle (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Celler Feuerwehr in den Flootlock alarmiert. Hier steckte ein Igel in einem Zaun fest. Mit einer Zange konnte der Zaun aufgebogen werden und das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

