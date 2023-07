Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise (30.06.2023)

(St. Georgen im Schwarzwald, Lkr. SBK) (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Mühlestraße ereignet hat, ist der Verursacher mit seinem Fahrzeug weitergefahren, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. An dem auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellten Mercedes-Benz ist ein Sachschaden in Höhe von über 2.000 Euro entstanden. Die Polizei in St. Georgen bittet um Hinweise zum Verursacher unter der Tel-Nr. 07724 9495-00).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell