Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Landgasthofes- Zeugen gesucht (01.07.2023)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag, im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 22.15 Uhr, auf einem Parkplatz eines Landgasthofes in der Straße "Obermartinsweiler" eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte prallte vermutlich bei einem Parkvorgang mit seinem Auto mit einem dort geparkten roten Suzuki Swift zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell