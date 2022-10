Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Sonntag, den 16. Oktober, verursachte eine bislang unbekannte Person am Steuer eines Fords einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen und flüchtete im Anschluss. Die Person fuhr gegen 22 Uhr von Gemmingen in Richtung Eppingen. Auf der Höhe von Eppingen überholte sie einen LKW obwohl ihm eine 19-jährige Polofahrerin entgegen kam. Die junge Frau konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Einer hinter dem VW fahrenden 21-Jährigen gelang es ebenfalls ihren Seat rechtzeitig abzubremsen. Einer hinter dem Seat fahrenden 18-Jährigen gelang dies allerdings nicht, weshalb sie mit ihrem BMW auf den Seat auffuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Seat-Fahrerin leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder der Unfallverursacherin geben können. Bei dem Auto soll es sich um einen grauen Ford Focus oder Fiesta mit Heilbronner Kennzeichen handeln. Personen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Abstatt: Kind von Jugendlichen um Taschengeld gebracht

Vier bisher unbekannte jugendliche Täter bedrohten am Mittwoch, den 21. September, einen 9-Jährigen in Abstatt und nahmen ihm vier Euro Bargeld ab. Der Junge wurde gegen 17 Uhr im Bereich des Haupteingangs einer Halle zunächst von den vier männlichen Tatverdächtigen erschreckt. Im weiteren Verlauf wurde das Kind aufgefordert sein mitgeführtes Geld herauszugeben. Als er dies nicht tat, hielt einer der Gruppe ein Messer und die Flamme eines Feuerzeuges vor ihn. Ein anderer Jugendlicher durchsuchte den Jungen zeitgleich, wobei er das Kleingeld in der Hosentasche fand und an sich nahm. Die anderen Beiden sollen Schmiere gestanden haben. Nach der Tat sollen sich die Jugendlichen mit einem schwarzen und einem schwarz-roten Motorroller sowie einem E-Scooter mit schwarzem Brett und hellblauer Lenkerstange, über die Beilsteiner Straße in Richtung Ilsfeld-Helfenberg entfernt haben. Die vier Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

Jugendlicher 1: circa 160 cm groß, weißer Kapuzenpullover, schwarze Trainingshose der Marke "Jako", schwarzes Gummiarmband

Jugendlicher 2: circa 170 bis 180 cm groß, kurze braune Haare, schwarzer Pullover mit Aufschrift "NIKE", weiße Schuhe

Jugendlicher 3: circa 170 cm groß, trug einen schwarzen Helm mit dickem grünem Strich von der Helmmitte nach hinten verlaufend.

Jugendlicher 4: circa 155 cm groß, blonde Haare, Tuch über dem Mund, trug einen Helm ohne Visier mit weißen Sternen auf den Seiten in der Hand

Zeugen, die Angaben zu den vier tatverdächtigen Jugendlichen oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444, bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden

