Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Großer Polizeieinsatz in Innenstadt - weitere Informationen

Nach einer Meldung über Schüsse in der Heilbronner Innenstadt kam es am Donnerstagabend zu einem größeren Polizeieinsatz und der Bereich Lohtorstraße /Gerberstraße wurde weiträumig abgesperrt. Ein Zeuge hatte kurz nach 20 Uhr gemeldet, dass sich eine bewaffnete Person in ein ehemaliges Hotel in der Lohtorstraße begeben haben soll. Gegen 23.30 Uhr konnte die Person festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen haben ergeben, dass ein 34-jähriger Mann gegen 20 Uhr im Bereich des Experimenta-Parkhauses in der Bahnhofstraße mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgab. Anschließend lief er von dort zu dem Gebäude in der Lohtorstraße. Auf dem Weg dorthin trug er die Waffe, bei der sich herausstellte, dass es sich um einen authentischen Nachbau einer Maschinenpistole mit der Bezeichnung PTB im Kreis handelt, offen bei sich. Das Gebäude wurde umgehend umstellt, Personen in der Umgebung evakuiert und eine weiträumige Sperrung eingerichtet, um eine Gefahr für Unbeteiligte zu verhindern. Zur Sperrung des Bereichs und zur Festnahme der Person wurden Polizisten im mittleren zweistelligen Bereich eingesetzt, darunter auch Spezialkräfte. Der Mann befand sich alleine in einer Wohnung des Gebäudes, wurde festgenommen und anschließend zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Ihm wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Da in seiner Wohnung Betäubungsmittel aufgefunden wurden, wird er außerdem wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell