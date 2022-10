POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2022 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Walldürn: Zeugen nach Einbruchsversuch gesucht Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 18 Uhr und 09 Uhr, versucht in einen Baustoffhandel in der Buchener Straße in Walldürn einzubrechen. Dabei versuchten sie das Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Den Personen gelang es ...

mehr