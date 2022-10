Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Kupferzell: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Möglicherweise zu hoch war die Geschwindigkeit, mit der ein 24-jähriger VW-Fahrer am Mittwochabend, kurz nach 23:00 Uhr, versuchte von der Bundesstraße 19 bei Kupferzell auf die BAB 6 in Richtung Heilbronn aufzufahren. Der Mann geriet mit seinem Minivan ins Schleudern und prallte rechts von der Fahrbahn gegen eine Ampel, welche dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, blieb vermutlich jedoch unverletzt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Kupferzell: Motorradfahrer überholt mehrfach rücksichtslos - Zeugen gesucht

Mit bis zu 150 km/h war am Montag, kurz nach 19:00 Uhr, ein 30 Jahre alter Motorradfahrer auf der Bundesstraße 19 zwischen Hesselbronn und der Kupfersenke in Fahrtrichtung Künzelsau unterwegs. Der Mann fiel einer Zivilstreife des Verkehrsdienstes Künzelsau auf, welche den Zweiradfahrer kontrollieren wollte. Bei der Hinterherfahrt beschleunigte der Mann sein Zweirad deutlich und überholte, unter Benutzung der Sperrfläche, mindestens zweimal weitere Fahrzeuge, bevor er von den Polizeibeamten kontrolliert werden konnte. Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise zu der Fahrt geben können oder die möglicherweise selbst gefährdet oder geschädigt wurden, sollen sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Verkehrsdienst Künzelsau melden.

