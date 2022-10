Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2022

Heilbronn (ots)

Weil er im dringenden Tatverdacht steht, eine Körperverletzung mit Todesfolge begangen zu haben, befindet sich ein 42 Jahre alter Mann seit Anfang Oktober in Haft. In den frühen Morgenstunden des 15. Mai 2022 war es in der Allee in Heilbronn im Bereich der Haltestelle Harmonie zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der ein 45-Jähriger schwer am Kopf verletzt wurde. Der Angreifer konnte zunächst flüchten, so dass sowohl Tathergang als auch Grund der Auseinandersetzung, welche sich wohl im Anschluss an einen Clubbesuch in unmittelbarer Nähe des Tatorts ereignet hat, zunächst unklar waren. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen konnte ein 42-Jähriger als Tatverdächtiger des Angriffs ermittelt werden. Im September verschlechterte sich der Zustand des Verletzten und er verstarb am 20.09. an den Folgen der Auseinandersetzung vier Monate zuvor. Fahndungskräfte der Heilbronner Kriminalpolizei konnten den Tatverdächtigen am 7. Oktober auf Grund eines von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beim Amtsgericht Heilbronn erwirkten Haftbefehls festnehmen. Der Mann wurde anschließend einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den weiteren Vollzug des Haftbefehls anordnete. Der 42-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

