Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Autorennen auf der B 33 - Zeugenaufruf (16.12.2021)

Konstanz (ots)

Die Verkehrspolizei ermittelt im Fall eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der Bundesstraße und bittet um weitere Zeugenhinweise. In der Nacht zum Donnerstag gegen 01.30 Uhr beobachteten Beamte des Zolls zwei Fahrzeuge, die an der roten Ampel an der Kreuzung B 33 / Westtangente nebeneinander warteten. Nach der Grünschaltung führten die beiden unbekannten Autofahrer ein Beschleunigungsrennen bis zu einer Geschwindigkeit von rund 160 km/h durch. Zuvor war der Zollstreife eines der Fahrzeuge aufgefallen, da dieses ohne ein hinteres Kennzeichen unterwegs war. Die Streife fuhr den beiden Fahrzeugen hinterher in Richtung Hegne. Dort beschleunigten die unbekannten Autofahrer vermutlich aufgrund Erkennens des Zollfahrzeugs erneut, so dass die Beamten eine weitere Verfolgung abbrachen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Bei den zwei Fahrzeugen handelt es sich um einen Audi RS Q8, grau, mit einem Wiesbadener Kennzeichen (WI) und ein schwarzes Auto unbekannten Typs, ohne hinteres Kennzeichen.

Personen, die Angaben zu den Fahrzeugen, dem Fahrverhalten der Fahrer oder zu den Fahrern selbst machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Telefon 07733 9960-0, zu melden. Eventuell waren die Fahrer mit ihren Autos zuvor auch im Stadtgebiet Konstanz unterwegs und sind dort aufgefallen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell