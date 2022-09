Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Streit in einer Unterkunft

Offenburg (ots)

Alarmiert durch eine Zeugin wurden die Beamten des Polizeireviers Offenburg am Dienstagabend zu einer Schlägerei in einer Unterkunf in der Lise-Meitner-Straße gerufen. Unterstützt durch Streifen der Bundespolizei und der Polizeihundeführer trafen die Polizeibeamten auf einen 31-jährigen Tatverdächtigen, welcher drei weitere Bewohner der Unterkunft mit einem Küchenmesser bedroht und mit heißem Wasser übergossen haben soll. Ein Bewohner wurde hierdurch offenbar leicht verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der 31-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik gebracht.

