POL-OG: Lahr - E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Offenburg (ots) - Streitigkeiten in der Westlichen Industriestraße lösten am Mittwoch gegen 1 Uhr einen Polizeieinsatz aus. Bei der Kontrolle eines 35-Jährigen konnte dabei festgestellt werden, dass der Mann per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben war. In einem weiteren Fall verteilte gegen 1:45 Uhr in der Straße "An der Sägemühle" ein alkoholisierter 38-Jähriger seine Habseligkeiten auf der Straße. Bei der ...

