Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau/Fürfeld: Ohne Führerschein aber unter Alkoholeinfluss unterwegs

Mit über zwei Promille war ein 43-Jähriger am Donnerstagmorgen in der Fürfelder Wilhelm-Hauff-Straße mit seinem Opel unterwegs. Polizisten des Polizeireviers Eppingen kontrollierten den Mann gegen 10 Uhr auf Höhe einer Tankstelle. Da den Beamten bei der Kontrolle starker Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auffiel, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der Opel-Fahrer musste die Polizisten daher in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Da sowohl der Mann, als auch dessen Ehefrau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren, wurde der Fahrzeugschlüssel zunächst einbehalten. Der 43-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

A6/Bretzfeld: Vermutlich unter Drogeneinfluss Unfall verursacht

Eine 40-jährige Renault-Fahrerin verursachte, vermutlich aufgrund der Beeinflussung durch berauschende Mitteln, am Donnerstagmorgen auf der A6 bei Bretzfeld einen Unfall. Die Frau war gegen 10.15 Uhr im fließenden Verkehr auf den Sattelzug eines 57-Jährigen aufgefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigte die Frau Verhaltensauffälligkeiten welche auf eine mögliche Einnahme von berauschenden Mitteln hindeuteten. Daher wurde vor Ort ein Schnelltest durchgeführt und die Fahrerin musste die Beamten, nachdem der Test ein positives Ergebnis zeigte, in ein Krankenhaus begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Der Führerschein der 40-Jährigen wurde von den Polizisten einbehalten. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Reanault-Fahrerin leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Eppingen: PKW beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Donnerstagmittag im Postweg in Eppingen einen Seat Leon und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die 28-jährige Besitzerin des Seat Leon hatte diesen um 16.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts abgestellt. Als die Frau gegen 16.45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie den Schaden fest. Die Schadenshöhe liegt bei circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Neckarsulm: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 24.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend in der Neckarsulmer Lerchenstraße. Eine 21-jährige Audi-Fahrerin übersah vermutlich, gegen 23.15 Uhr, den von rechts kommenden BMW einer 28-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gedreht und prallte gegen einen geparkten Audi Q3 eines 50-Jährigen. Bei der Kollision wurden die Fahrerin des Audi und die 27-jährige Beifaherin im BMW leicht verletzt. Da der Audi der 21-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden.

K2127/Lehrensteinsfeld: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten am Freitagmorgen zwei Fahrzeuge auf der Kreisstraße 2127 frontal. Gegen 6.45 Uhr war ein 50-Jähriger mit seinem Mini Cooper in Fahrtrichtung Willsbach unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Jeep eines 27-Jährigen zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls fing der Mini Feuer. Der zunächst eingeklemmte Fahrer konnte aber von zur Hilfe eilenden Ersthelfern aus seinem brennenden Fahrzeug, welches anschließend komplett ausbrannte, gerettet werden. Der 50-Jährige zog sich schwerste, der Fahrer des Jeep schwere Verletzungen zu. Beide wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Auch zwei Ersthelfer wurden leicht verletzt und mussten behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße 2127 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Sperrung besteht derzeit noch. Wann sie aufgehoben werden kann ist derzeit noch nicht absehbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell