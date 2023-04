Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Niederkassel/Täter erbeuten Bargeld, Handys und Süßigkeiten

Niederkassel (ots)

Am Mittwoch (26. April) wurde in ein Einfamilienhaus im Niederkasseler Ortsteil Lülsdorf eingebrochen. Nachdem die Hausbewohner ihr Zuhause gegen 12:30 Uhr verlassen hatten, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in das Haus in der Stifterstraße ein. Dazu näherten sie sich dem Objekt vermutlich über ein Nachbargrundstück, überwanden eine etwa 2,50 Meter hohe Mauer und schlugen mit einem Beil die Terrassentür ein. Im Gebäude wurden alle Räume im Erd- und Obergeschoss einbruchstypisch durchsucht. Der Hauseigentümer entdeckte den Einbruch bei seiner Rückkehr gegen 16:15 Uhr. Nach ersten Angaben erbeuteten der oder die Täter drei Mobiltelefone, einen dreistelligen Bargeldbetrag und Süßigkeiten, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell