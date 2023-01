Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Diedesheim: Autoräder abmontiert und gestohlen

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen entwendeten Unbekannte die Hinterräder eines in Mosbach-Diedesheim geparkten Pkw. Der Besitzer des Mercedes C- Klasse stellte seinen Wagen am Abend gegen 17 Uhr im Hambergweg ab. Als er am nächsten Morgen gegen 5.10 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, fehlten die Hinterräder des Mercedes. Die Diebe begaben sich offenbar innerhalb dieses Zeitraums zu dem Auto, montierten die Räder ab und nahmen sie mit. Das Polizeirevier Mosbach bittet Zeugen des Diebstahls sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell