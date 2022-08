POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei geben bekannt: Zeugen gesucht im Verfahren wegen versuchten Mordes

Ulm (ots) - Ein 37-jähriger PKW-Lenker hatte zunächst in Bad Schussenried einen Unfall. Dort überfuhr er am Dienstagabend gegen 21.55 Uhr die Mittelinsel eines Kreisverkehrs am südlichen Ortsrand. Er hielt anschließend kurz an. Eine nachfolgende Zeugin sprach den Fahrer an und forderte ihn zum Bleiben auf. Der Lenker fuhr jedoch weiter und entfernte sich unerlaubt ...

mehr