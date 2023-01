Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sicherstellung von Betäubungsmitteln im Rahmen einer Personenkontrolle

Grünstadt (ots)

Am Freitag den 06.01.2023 gegen 23:00 Uhr unterzog eine Streife der Polizeiinspektion Grünstadt einen 41-jährigen Mann aus Grünstadt in der Daimlerstraße in Grünstadt einer Personenkontrolle. Der Mann war zu Fuß unterwegs. Im Rahmen seiner Personendurchsuchung konnte Amphetaminpaste, Amphetaminpulver, Cannabis und Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Im Anschluss wurde auch die Wohnung seiner Freundin in Grünstadt durchsucht. Dort hält sich der Kontrollierte derzeit auf. Mit Unterstützung eines Drogenspürhundes konnte auch in besagter Wohnung Amphetaminpaste aufgefunden werden. Gegen den Grünstadter wurde ein Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell