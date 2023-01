Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tod einer Radfahrerin in Meckenheim

Haßloch (ots)

Eine Radfahrerin befuhr am 06.01.23 die Hauptstraße in Meckenheim. Laut Zeugenaussagen sei sie plötzlich zusammengesackt. Hiernach stürzte sie auf die Fahrbahn. Ein Zeuge leistete erste Hilfe. Hierbei bemerkte er, dass die Unfallbeteiligte plötzlich nicht mehr atmete. Die Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst blieben erfolglos. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell