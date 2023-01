Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei zwei Verkehrskontrollstellen am 06.01.2023 im Stadtgebiet Neustadt zwischen 09:45 Uhr und 13:00 Uhr wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. In der Adolf-Kolping-Straße wurden zwei Fahrzeugführende wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis beanzeigt. Sie hatten die Tönungsfolie für die vorderen Seitenscheiben nicht ordnungsgemäß eingetragen. Fünf Verkehrsteilnehmende hatten ihr Mobiltelefon in Betrieb, fünf Autofahrende verstießen gegen die gesetzliche Gurttragepflicht und zwei Hauptuntersuchungen an Kfz waren nicht durchgeführt worden.

In der Landauer Straße wurden drei Autofahrende beim Telefonieren mit dem Mobiltelefon erwischt, drei Verstöße gegen die gesetzliche Gurttragepflicht wurden festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell