Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schockanruf - Unbekannte erbeuten Goldmünzen und 16.000 Euro Bargeld

Hennef (ots)

Am Dienstag (25. April) gegen 14:00 Uhr wurde ein 57-jähriger Hennefer von einem unbekannten Mann angerufen. Der Unbekannte gab sich als "Oberkommissar Meier von der Kriminalpolizei" aus und erzählte, dass die Tochter des 57-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei eine Frau ums Leben gekommen.

Im Anschluss wurde das Telefon an eine weibliche Person übergeben, die sich als Tochter des Hennefers ausgab. Mit weinerlicher Stimme sprach sie darüber, dass etwas Schlimmes passiert sei. Sie habe eine junge Frau totgefahren und müsse nun 30.000 Euro Kaution bezahlen, damit sie nicht ins Gefängnis müsse. Da sich die Stimme ähnlich wie die seiner leiblichen Tochter anhörte, schenkte der Hennefer dem ganzen Schwindel Glauben.

Danach wurde der Hörer an einen weiteren Mann übergeben, der sich als "Staatsanwalt" ausgab. Man einigte sich auf eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro. Während der 57-Jährige zu einer Bank fuhr, um den vereinbarten Betrag dort abzuholen, riefen die Tatverdächtigen ihn auf seinem Handy an und forderten ihn auf, durchgehend am Telefon zu bleiben. Bei der Bank holte er 16.000 Euro Bargeld ab. Zudem entnahm er aus seinem Bankschließfach sechs Goldmünzen in einem Gesamtwert von rund 4.000 Euro.

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Herresbacher Straße in Königswinter übergab er das Geld in einem Kuvert und die Goldmünzen an einen unbekannten Mann, der den Parkplatz sofort wieder in Richtung Mozartstraße verließ. Da das Gespräch kurze Zeit später abbrach, konnte der 57-Jährige seine Ehefrau erreichen, die ihn über die Betrugsmasche aufklärte. Der unbekannte Mann, der das Geld und die Goldmünzen entgegennahm, kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist etwa 30 Jahre alt und circa 170 cm groß. Er hat schwarze, wellige Haare, eine normale Statur und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Über der Jacke trug er eine schwarze Softshelljacke mit einem gelben, quadratischen Logo.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die die Geldübergabe möglicherweise beobachtet haben und weitere Angaben zum unbekannten Abholer machen können. Hinweise an die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3521.

Die Polizei rät:

Beenden Sie umgehend das Telefonat, wenn Unbekannte Geldforderungen stellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um einen echten Anruf handelt: Legen Sie auf und rufen selbständig den Polizeiruf 110 oder vergewissern sich über einen Rückruf bei dem angeblich in Not geratenen Angehörigen. Die Polizei nimmt niemals ihre Wertgegenstände zum Schutz vor Einbrechern in Verwahrung. Ebenso fordert die Polizei niemals eine Kaution für die Freilassung eines Angehörigen. (Re)

