Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schwerverletzter E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (24. April) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Kriegsdorfer Straße / Langbaurghstraße / Luxemburger Straße in Troisdorf, bei dem ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 10:30 Uhr befuhr der 23-Jährige mit seinem Elektrokleinstfahrzeug den Geh- und Radweg entlang der Luxemburger Straße. Er beabsichtigte die Kriegsdorfer Straße zu passieren und weiter in Richtung Langbaurghstraße zu fahren. Gleichzeitig befand sich ein 74-jähriger Troisdorfer mit seinem PKW im Kreisverkehr und wollte diesen an der Ausfahrt Kriegsdorfer Straße in Richtung Spich verlassen. Im Einmündungsbereich stürzte der Zweiradfahrer zu Boden und verletzte sich dabei. Nach Angaben des 74-Jährigen habe der junge Troisdorfer mit überhöhter Geschwindigkeit die Kriegsdorfer Straße passiert und sei ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Zu einem Kontakt der beiden Fahrzeuge sei es nicht gekommen. Der 23-Jährige hingegen gab an, dass er einen Stoß im hinteren Bereich des E-Scooters gespürt und dadurch auf die Motorhaube und anschließend zu Boden gestürzt sei. Dabei wurde er schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Unabhängige Zeugen konnten weder die Angaben des PKW-Fahrers, noch die Angaben des Zweiradfahrers bestätigen oder negieren. Auch die Spurenlage vor Ort zeichnete kein klares Bild über den Unfallhergang. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Auf Nachfrage gab der Troisdorfer zu, dass das Fahrzeug aktuell nicht versichert sei. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gegen den 23-Jährigen eingeleitet. Hinweise der Polizei: Ein FAQ zum Betrieb von Elektrokleinstfahrzeugen finden Sie auf der Internetseite des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr: https://url.nrw/SU2023-47 (Re)

