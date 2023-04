Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall/Fußgängerin läuft vor Motorrad

Hennef (ots)

Am Freitag (21. April) kam es in Hennef gegen 18:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 19-jährige Fußgängerin von einem Motorrad erfasst wurde. Die junge Frau aus Hennef ging zu Fuß auf dem Gehweg der Bodenstraße in Richtung Siegstraße. In Höhe der Überführung der Bahnhaltestelle "Hennef - Im Siegbogen" betrat die Henneferin unvermittelt die Fahrbahn, um den Treppenabgang zum Bahnhof auf der anderen Straßenseite zu erreichen. Ein 16 Jahre alter Krad-Fahrer, der die Bodenstraße ebenfalls in Richtung Siegstraße befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Diese wurde dabei zu Boden geworfen und erlitt diverse Prellungen. Die Henneferin wurde leicht verletzt in einem Rettungswagen behandelt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch der 16-Jährige kam zu Fall und zog sich Schürfwunden an Hand und Knie zu. An seiner Aprilia entstand Sachschaden, so dass die Maschine nicht mehr fahrbereit war. Der 19-Jährigen, die nach eigenen Angaben den Motorradfahrer nicht bemerkte, auch weil sie leise Musik über Kopfhörer hörte, wird falsches Verhalten beim Überschreiten der Fahrbahn, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten, vorgeworfen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates der Polizei Siegburg dauern an. (Uhl)

