Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtiger nach versuchtem Einbruch durch Diensthund gestellt

Hennef (ots)

Am Samstagabend meldete eine Zeugin um 23.39 Uhr zwei verdächtige Personen, die versuchten, an der Frankfurter Straße in ein Kosmetikgeschäft einzubrechen. Einer der Täter hatte ein Brecheisen in der Hand. Durch die Leitstelle der Polizei wurden mehrere Einsatzmittel, darunter auch ein Diensthundführer mit Diensthund, entsandt. Vor Ort wurden zwei Tatverdächtige festgestellt, die versuchten eine Scheibe aufzuhebeln. Bei Erkennen der Einsatzkräfte flüchteten sie vom Tatort. Da die Täter trotz Androhung des Diensthundeinsatzes nicht stehen blieben, wurde der Diensthund eingesetzt. Ein männlicher Tatverdächtiger konnte durch den Hund gestellt werden, er zog sich dabei eine Bissverletzung zu. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Erstversorgung durch Rettungskräfte der medizinischen Versorgung in einem Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten die Personalien des Tatverdächtigen festgestellt werden, es handelt sich um einen 17jährigen Hennefer. Der zweite Tatverdächtige ist flüchtig. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei übernommen und dauern an. Vor Ort wurden Hebelspuren an dem Geschäftsobjekt festgestellt. Es wurde ein Verfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet. (Th.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell