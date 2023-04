Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl im Bauhaus - Festnahme

Hennef (ots)

Am Donnerstagmittag (20. April) versuchten ein 19-jähriger Mann aus Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) und ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, Werkzeuge aus einem Baumarkt an der Fritz-Jacobi-Straße in Hennef zu entwenden. Gegen 12:15 Uhr beobachtete der Ladendetektiv die beiden Männer, wie sie aus der Werkzeug-Abteilung mehrere Akku-Bohrer aus den Verpackungen nahmen und in den Rucksack des 19-Jährigen steckten. Der Wert der elektrischen Baumaschinen liegt im hohen dreistelligen Betrag. Als die beiden Tatverdächtigen, ohne die Ware zu bezahlen, durch den Kassenbereich gingen, sprach der Ladendetektiv sie an. Während der bislang unbekannte Mann sofort die Flucht ergriff, konnte der Baumarktmitarbeiter den 19-Jährigen mit der Beute festhalten. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte entkommen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist circa 190 cm groß, hat eine kräftige Statur und ist etwa zwischen 25 und 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer weißen Regenjacke, einer dunkelgrauen Hose und einer Mütze. Im Gesicht trug er einen Bart.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

Da keine weiteren Haftgründe gegen ihn vorlagen, wurde er nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls wurde gegen den jungen Mann eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen Täter machen kann, wird gebeten, diese unter 02241 541-3521 zu melden. (Re)

