POL-HR: Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 04.04.2023: Borken / Neuental Unbekannte machten sich an mehreren Autos zu schaffen TZ: Samstag, 01.04.2023 - Sonntag, 02.04.2023 In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden mehrere Autos in Borken-Kerstenhausen sowie in Neuental-Zimmersrode durch unbekannte Täter angegangen. In Kerstenhausen war ein Auto in der Straße "Am Hopfenberg" betroffen. ...

mehr