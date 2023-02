Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 21-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Ein 21-Jähriger fuhr am gestrigen Tag (02.02.2023) zunächst ohne Ticket in einem Fernzug in Richtung Stuttgart und leistete anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der marokkanische Staatsangehörige fuhr am Donnerstagnachmittag zusammen mit einem Begleiter gegen 17:20 Uhr zunächst offenbar rauchend in einem Fernzug von Augsburg in Richtung Stuttgart, als er bei der Fahrscheinkontrolle wohl kein gültiges Ticket für die Fahrt vorzeigen konnte. Nachdem die Bundespolizei über den Sachverhalt informiert wurde, traf eine alarmierte Streife den 21-Jährigen beim Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof an und unterzog ihn einer Kontrolle. Der mit über 1,4 Promille alkoholisierte Mann zeigte sich von Beginn an unkooperativ und aggressiv gegenüber der eingesetzten Streife und den anderen Reisenden am Bahnsteig, weshalb er den Hauptbahnhof schließlich verlassen sollte. Der Beschuldigte beleidigte daraufhin die Einsatzkräfte und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

