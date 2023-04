Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei versuchte Einbrüche in Kiosk

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (20. April) versuchten Unbekannte zweimal in einen Kiosk an der Sieglarer Straße in Troisdorf einzubrechen. Gegen 00:00 Uhr hörte eine Anwohnerin laute Geräusche. Als sie aus ihrem Fenster blickte, bemerkte sie eine Person, die vor dem Kiosk auf und ab ging und sich dabei immer wieder umschaute. Da die Geräusche aber kurz danach aufgehört hatten, maß die Zeugin ihren Beobachtungen keine weitere Bedeutung zu und legte sich wieder schlafen. Gegen 02:00 Uhr wurde sie wieder von lauten Geräusche geweckt, woraufhin sie die Polizei alarmierte. Aus ihrem Fenster sah sie, wie zwei Personen aus Richtung des Kiosks wegliefen. An der Eingangstür stellten die Polizisten Hebelspuren fest, jedoch ließ sich diese offenbar nicht öffnen. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen unerkannt flüchten. Eine der beiden Personen konnte die Anwohnerin wie folgt beschreiben: Die mutmaßlich männliche Person war mit einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Die zweite Person war dunkel bekleidet. Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

