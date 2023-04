POL-SU: Tatverdächtiger identifiziert - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Lohmar (ots) - Im Zeitraum von Montag (17. April), 22:00 Uhr, bis Dienstag (18. April), 07:50 Uhr, wurde in ein Restaurant an der Kirchstraße in Lohmar eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster der Lokalität auf, um so ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Im Anschluss entwendeten sie aus der Kasse mehr als einhundert Euro Münzgeld. Zudem stahlen sie ein iPad. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei ...

mehr