LPI-J: Solarmodule im Visier von Langfingern

Jena (ots) - Eine Unfallflucht meldete am Montag eine 59-Jährige aus Jena. Die Frau parkte ihren Nissan in der Ziegenhainer Straße, in der dortigen Wendeschleife. Als die Frau gegen Mittag ihr Fahrzeug aufsuchte, stellte sie Beschädigungen am Pkw fest. Hinweise zum möglichen Verursacher liegen aktuell noch nicht vor. Eine Anzeige wegen Unfallflucht wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

