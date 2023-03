Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schon wieder

Jena (ots)

Gegen 22:15 Uhr meldete der Sicherheitsdienst einen Alarmeinlauf in einer Schule in der Tatenzendpromenade. Vor Ort konnten Einbruchsspuren festgestellt werden. Allerdings konnten im Objekt keine Personen mehr angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen sind der oder die Täter durch ein Fenster in der Cafeteria ins Gebäude eingedrungen, welches die Unbekannten zuvor gewaltsam öffneten. Im Inneren öffneten und durchwühlten die Langfinger mehrere Schränke. Was die Diebe als Beutegut an sich nehmen konnten ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

