LPI-SHL: Fahrraddiebe

Hildburghausen (ots) - Eine 38-jährige Renault-Fahrerin befuhr Mittwochnachmittag die Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen. Sie wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln und stieß dabei an den Fiat einer 63-Jährigen, die auf der linken Spur unterwegs war. Durch den Aufprall kam die die 63-jährige Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte in einen Zaun. Sie verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr