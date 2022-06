POL-PDMT: Miehlen - Fund eines Mountainbikes

Hachenburg (ots) - Am Samstagmorgen, 25.06.2022, kam es in der Zeit von 06:30 bis 07:00 Uhr zur einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in Hachenburg. Das Fahrzeug, ein PKW der Marke Seat, stand auf dem Hofraum eines Mehrfamilienhauses in der Koblenzer Straße, gegenüber einem dortigen Reifenhandel. Durch bislang unbekannte Täter wurde die gesamte Beifahrerseite sowie die Motorhaube des PKW mit roter Sprühfarbe ...

