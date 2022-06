Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gemeinschädliche Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Winkelbach (ots)

In der Nacht von Freitag, 24.06. zum Samstag, 25.06.2022 wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Verkehrsschilder im Bereich der Ortslage Winkelbach an der Bundesstraße 8 beschädigt. Den Ermittlungen zufolge wurden die Verkehrszeichen in vorsätzlicher Art und Weise vermutlich mittels Muskelkraft einfach umgedrückt. Ebenso wurde die Ortstafel der Gemeinde Winkelbach gänzlich umgedrückt. Es entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Die Tat lässt auf alkoholbedingte Umtriebe und puren Vandalismus schließen. Den bislang unbekannten Tätern sei hiermit gesagt, dass ein solches Verhalten nicht nur unsinnig und verkehrsgefährdend ist sondern auch die Geldbeutel aller Steuerzahler betrifft, die diesen Schaden letztlich tragen müssen. Von daher bittet die Polizei in Hachenburg um Hinweise, ob Fußgänger oder Personengruppen in verdächtiger Weise im Bereich der B 8 zwischen Höchstenbach und Wahlrod gesichtet wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580.

